Геннадий Чеботарев: выборы в Тюменской области прошли прозрачно и демократично

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Cвыше 500 звонков, поступивших на горячую линию, обработали в общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ в Тюменской области за три дня голосования 15, 15 и 17 марта. Об этом руководитель центра общественного наблюдения за выборами в регионе Артур Юрьев рассказал в ходе пресс-конференции 20 марта.

Напомним, центр по наблюдению за выборами в Тюменской области располагался во Дворце творческого и спорта "Пионер", где была смонтирована видеостена из восьми плазменных панелей, на которые выводили сигнал с 920 камер видеонаблюдения с участковых избирательных комиссий региона.

По словам Артура Юрьева, охват видеонаблюдения в рамках данной избирательной кампании носил беспрецедентный характер по охвату видеонаблюдением в сравнении с предыдущими выборами, камерами были оборудованы избирательные участки на территории, где проживают 70% избирателей юга Тюменской области.

"Если какие-то шероховатости обнаруживались нашими волонтерами, которые пытливо и внимательно отслеживали поступающую информацию, они тут же связывались с избирательным участком, а если не могли дозвониться, просили выехать мобильную группу", - добавил председатель общественного штаба по наблюдению за выборами Геннадий Чеботарёв.

Так, приезжая на избирательные участки, волонтеры просили, например, подвинуть камеру так, чтобы она показывала избирательные ящики.

Артур Юрьев уточнил, что на нескольких участках Тюменской области пришлось обратить внимание избирательных комиссий на необходимость соблюдения тайны голосования, поскольку наблюдатели центра увидели, что с определенного ракурса есть гипотетическая возможность рассмотреть, за кого голосуют избиратели.

"Чтобы соблюсти тайну голосования, общественники связывались с избирательными комиссиями, и те, в свою очередь, в оперативном порядке корректировали места расположения кабины для голосования таким образом относительно камер видеонаблюдения, чтобы исключить любую возможность какого-либо контроля за волеизъявлением граждан", - рассказал он.

"Все это ещераз подтверждает, что выборы проходили прозрачно, выборы проходили законно и демократично, и мы в этом убедились, организовав работу по общественному наблюдению", - подчеркнул Геннадий Чеботарёв.

Николай Ступников