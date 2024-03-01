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"Россети Тюмень" увеличили затраты на ремонтную кампанию в Тюменской области до 1,5 млрд рублей

Общество, 19:00 21 марта 2024

пресс-служба АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба АО «Россети Тюмень»

Компания "Россети Тюмень" в 2024 году увеличила объем финансирования программы техобслуживания и ремонта электросетевых объектов в Тюменской области на 20 %. На подготовку электросетевого комплекса региона к отопительному сезону будет направлено свыше 1,5 млрд рублей. Ремонтная кампания охватит 68 крупных питающих центров, 250 трансформаторных подстанций и 680 км линий электропередачи, в том числе более 410 км распределительных сетей.

На подстанциях 35-110 кВ специалисты отремонтируют 15 трансформаторов, 61 выключатель и 57 разъединителей. Для повышения надежности линейных объектов энергетики смонтируют свыше 85 км самонесущего изолированного провода, заменят порядка 3 тысяч дефектных опор и 2,5 тыс. изоляторов. Чтобы избежать технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода работники энергокомпании расчистят 1,4 тыс. га охранных зон ЛЭП.

При этом значительный объем работ приходится на Тюменский район. Здесь в распределительных сетях, от которых непосредственно запитаны потребители, запланированы ремонтные мероприятия на 37 трансформаторных подстанциях и 40 км ЛЭП. На опорной сети высокого класса напряжения, обеспечивающей электроснабжение смежных локальных сетевых организаций, специалисты проведут капремонт четырех подстанций 110 кВ: "Червишево", "Боровое", "Кыштырла" и "Ембаево".

Все работы в рамках производственной программы завершат до 1 октября.

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