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На трассах Тюменской области на месяц ограничат движение большегрузов 

Общество, 19:10 22 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движения большегрузов введут на некоторых участках региональных трасс в Тюменской области с 21 апреля по 20 мая - на период весенней распутицы.

Соответствующий документ подписан в Главном управлении строительства Тюменской области. Он содержит перечень участков региональных и межмуниципальных дорог и данные о допустимой нагрузке.

Исключение сделано для пассажирских автобусов, перевозок продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений и почтовых грузов.

За сутки до введения ограничения на дорогах появятся соответствующие дорожные знаки, сообщили в Главном управлении строительства региона.

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# Главное управление строительства Тюменской области , транспорт , трасса

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