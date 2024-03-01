На трассах Тюменской области на месяц ограничат движение большегрузов
Ограничение движения большегрузов введут на некоторых участках региональных трасс в Тюменской области с 21 апреля по 20 мая - на период весенней распутицы.
Соответствующий документ подписан в Главном управлении строительства Тюменской области. Он содержит перечень участков региональных и межмуниципальных дорог и данные о допустимой нагрузке.
Исключение сделано для пассажирских автобусов, перевозок продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений и почтовых грузов.
За сутки до введения ограничения на дорогах появятся соответствующие дорожные знаки, сообщили в Главном управлении строительства региона.