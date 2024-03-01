Тюменцам рассказали о продуктах, которые по ошибке считают полезными

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Есть несколько продуктов, чья польза преувеличена.Врач-токсиколог Михаил Кутушов считает, что самыми популярными "правильными" продуктами являются зерновые батончики, фруктовые йогурты и снеки из сухофруктов.

Их позиционируют, как еду для здорового питания, однако они содержат огромное количество сахара и усилителей вкуса, пишет "Тюменская область сегодня".

Также эксперты выделяют обезжиренные молочные продукты. Жиры важны для организма ровно так же, как и белки и углеводы. А в обезжиренной еде вместо них используются искусственные добавки.

Эксперт эко-маркета "9 монахов" Ирина Воронцова считает, что фруктовые соки прямого отжима и фреши также нельзя отнести к здоровым продуктам. Систематическое употребление может привести к раздражению кишечника. При этом такие соки содержат огромное количество сахара, но лишены клетчатки, которой богаты свежие фрукты.