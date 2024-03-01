"Транснефть – Сибирь" повысила надежность производственных объектов в пяти регионах

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Новые объекты подключены на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), сообщает пресс-служба компании АО "Транснефть – Сибирь".

Кроме того, там же завершен комплекс плановых ремонтных работ на производственных объектах, расположенных в Тюменской, Свердловской и Томской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. На время мероприятий работа восьми магистральных трубопроводов была остановлена.

На НПС "Сетово-1" подключен к технологическим трубопроводам магистральный насосный агрегат. У оборудования повышен КПД, и у него увеличен межремонтный период.

В ходе плановой остановки работы нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск подключены к дюкеру (подводная часть трубопровода) новые береговые участки МН. Участок трубопровода реконструируют и заменят подводный переход через реку Иска общей протяженностью 2139 м. В пойменной части использована труба диаметром 1220 мм с толщиной стенки 17 мм, что позволит повысить эксплуатационную надежность подводного перехода.

На линейной части и нефтеперекачивающих станциях "Южный Балык", "Раскино", "Бачкун", НППС "Тюмень" отремонтирована и заменена запорная арматура на современные аналоги, которые при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности и герметичности. Выполнена вырезка приварных элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов.

В ремонтах было задействовано более 300 человек, использовалось свыше 90 единиц спецтехники.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты работают в штатном режиме.