Ученики медкласса Уватской школы прошли спирографию и электроэнцефалографию

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С работой кабинета функциональной диагностики познакомились учащиеся медицинского класса Уватской средней школы. Медицинская сестра Валентина Мухина рассказала, как работают аппараты: электрокардиографии, электроэнцефалограф, спирограф и аппарат для суточного мониторирования ЭКГ и АД, сообщает пресс-служба Областной больницы № 20.

Медсестра пояснила школьникам принципы работы аппаратов, для чего нужны данные исследования. Учащиеся сами прошли спирографию и электроэнцефалографию.

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"Экскурсия по отделениям продолжается, и наши ученики все больше проявляют интерес к профессии. Мы видим заинтересованность ребят в новых знаниях и готовы продолжать работу в этом направлении. Каждый четверг мы встречаемся, проводим экскурсию, отвечаем на вопросы. На следующей неделе у нас запланирована встреча в клинико-диагностической лаборатории", - рассказала главная медицинская сестра больницы Наталья Сапожникова.