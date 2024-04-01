Вирус бешенства животных установлен на части территории Заводоуковска

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Вирус бешенства выявлен в образце патологического материала от собаки в Заводоуковске. Утверждён план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предотвращению распространения возбудителя, сообщает региональное управление ветеринарии.

На рассмотрение губернатору Тюменской области Александру Моору направлен проект постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на части территории города с 1 апреля.