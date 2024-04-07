Среди тюменских садоводов пользуются популярностью европейская малина и ежевика

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Среди жителей Тюменской области стало модно растить культуры, которые не подходят для климата региона. К ним относятся европейская малина, ежевика.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор КХ "Плодовое" Светлана Гаврилова.

"Слово европейский не значит, привезенные из Европы, речь про сорта из более теплых регионов страны. Даже Воронеж - это совершенно не Тюмень. Попробовав где-то необычные сорта, все хотят видеть у себя, в Тюмени, такие же урожайные плантации. У нас появилось много ежевики. Есть сорт с интересным названием "Небеса могут подождать. Люди стали садить много голубики. Еще три года назад мы говорили, что эта культура практически никогда не дает урожая. В последние годы у нас появилось много клиентов, которые хвастаются своими урожаями голубики. У каждого своя выработанная технология: кто-то спускает большие кадки в подвал, кто-то запускает теплицы", — поделилась она.

О весне в ХК "Плодовое" начали думать еще в 2023 году. Здесь садоводы могут приобрести первую рассаду, пряно-вкусовые растения, ампельные петунии и калибрахоа.

"Надеюсь, все купили хорошие грунты, посеяли необходимые семена. Без рассады томаты не успевают заплодоносить за наше короткое лето. Холодостойкие культуры такие как редис, салаты можно посадить еще тогда, когда бывают ночные заморозки. Семейство капустных — это вообще своего рода палочка-выручалочка, дающая нам раннюю продукцию. Не обязательно ждать появление корнеплода. Уже первые листочки редиски можно использовать на салаты. Это те витамины, которые весной нам очень нужны", — добавила Светлана Гаврилова.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин