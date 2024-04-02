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Тюменский короткометражный фильм покажут на московском фестивале ужасов и мистики "ЗЛОfest"

Общество, 19:41 02 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский короткометражный фильм "Деревня проклятых" вошел в шорт-лист одного из крупнейших фестивалей о хоррор-культуре "ЗЛОfest". Событие состоится в киностудии им. М. Горького в Москве 13-14 апреля.

Научно-фантастический триллер рассказывает о мужчине-экологе, который во время одиночной экспедиции начинает подвергаться влиянию некой загадочной силы. В какой-то момент он встречает в лесу маленькую девочку, которая зовет его за собой, и мужчина, следуя за ней, погружается в череду загадочных событий, рассказали в Центре развития цифрового капитала.

Отметим, ранее научно-фантастический триллер показали на XI Всероссийском кинофестивале "Белая Птица" в Казани.

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