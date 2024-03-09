Тюменскую короткометражку покажут на всероссийском кинофестивале

| Фото: vk.com/pushkakino | Фото: vk.com/pushkakino

Короткометражный фильм "Деревня проклятых" тюменской кинокомпании "Пушка" отобран на XI Всероссийский кинофестиваль "Белая Птица" в Казани 23-24 марта.

Проект тюменцев - это научно-фантастический триллер. По сюжету мужчина-эколог во время одиночной экспедиции начинает подвергаться влиянию некой загадочной силы. В какой-то момент он встречает в лесу маленькую девочку, которая зовет его за собой, и мужчина, следуя за ней, погружается в череду загадочных событий, рассказали авторы.

Подробнее о фестивале по ссылке.