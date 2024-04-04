Нефтепроводчики подготовили производственные объекты к работе в весенне-летний период

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Подготовку производственных объектов к работе в условиях весеннего паводка завершило предприятие "Транснефть – Сибирь". На линейной части магистральных трубопроводов и нефтеперекачивающих станциях специалисты выполнили сезонное техническое обслуживание около семи тысяч единиц запорной арматуры. Организовали отвод талых вод от оборудования, обслуживание и проверку работоспособности 119 систем промышленной и бытовой канализации, очистных сооружений.

В зоне прохождения магистральных нефтепроводов территорию расчищают от деревьев и кустарников. В период паводка сформировали аварийный запас для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Специалисты провели техобслуживание боновых заграждений, плавсредств, нефтесборного оборудования, откачивающих средств. Помимо этого, на период паводка создали 45 оперативных групп по контролю технического состояния линий электропередачи и установок электроснабжения.

Ведется постоянный контроль предотвращения возможных заторов и искусственного поднятия уровня воды в районе пересечения трубопроводов с водными преградами в период паводка, планируется проведение работы по их очистке от топляка и мусора. Сформирован запас грунта, мешков для восстановления обвалования объектов, расположенных в труднодоступных местах.

При подготовке к пожароопасному периоду на производственных объектах устанавливают огнепреградители на емкостях и резервуарах, проверяют резервуары противопожарного запаса воды, готовят средства молниезащиты, проводят подготовку пожарной техники.

После схода снежного покрова и наступления устойчивой плюсовой температуры воздуха планируется обновление минерализованных полос вокруг объектов, а также проверка работоспособности систем охлаждения резервуаров.