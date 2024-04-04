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Новые "Газели" для передвижных культурных комплексов появились в Нижнетавдинском районе

Общество, 12:14 04 апреля 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Два новых автомобиля "Газель" для передвижных культурных комплексов появились в Нижнетавдинском районе, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Машины оснащены современным музыкальным оборудованием: акустическими системами, вокальными радиосистемами, ультрабуками, проекторами.

Также в оборудование входят сцены-трансформеры. Новый автотранспорт позволит специалистам ПКК оказывать культурно–досуговые услуги на более высоком и качественном уровне. Автомобили и оборудование приобрели благодаря госпрограмме Тюменской области "Развитие культуры".

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