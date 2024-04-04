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209 тонн молочной продукции отправили из Тюменской области в Казахстан

Экономика, 16:38 04 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23 партии молочной продукции общей массой 209 тонн досмотрели специалисты регионального управления Россельхознадзора. Выдано положительное заключение на отправку груза из Тюменской области в Казахстан.

"В ходе контроля установлено, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены согласно установленным правилам и требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными исследованиями ФГБУ"ЦНМВЛ". Дано разрешение на отправку груза в место его назначения", - рассказали в ведомстве.

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# молочная продукция , управление Россельхознадзора

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