209 тонн молочной продукции отправили из Тюменской области в Казахстан
Экономика, 16:38 04 апреля 2024
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
23 партии молочной продукции общей массой 209 тонн досмотрели специалисты регионального управления Россельхознадзора. Выдано положительное заключение на отправку груза из Тюменской области в Казахстан.
"В ходе контроля установлено, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены согласно установленным правилам и требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными исследованиями ФГБУ"ЦНМВЛ". Дано разрешение на отправку груза в место его назначения", - рассказали в ведомстве.