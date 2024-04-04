209 тонн молочной продукции отправили из Тюменской области в Казахстан

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23 партии молочной продукции общей массой 209 тонн досмотрели специалисты регионального управления Россельхознадзора. Выдано положительное заключение на отправку груза из Тюменской области в Казахстан.

"В ходе контроля установлено, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены согласно установленным правилам и требованиям страны-импортера. Качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными исследованиями ФГБУ"ЦНМВЛ". Дано разрешение на отправку груза в место его назначения", - рассказали в ведомстве.