Более 15 тысяч подростков из Тюменской области прошли профосмотры за три месяца

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Профилактические осмотры подростков 15-17 лет проводят в Тюменской области. За три месяца ими было охвачено 15 тыс. 61 человек, из них 7 тыс. 931 мальчиков и 7 тыс. 130 девочек, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Впервые выявили патологию у 101 человека. Все пациенты направлены на дообследование и лечение.

Среди нарушений репродуктивной системы у юношей преобладают заболевания мочеполовой и репродуктивной систем, на втором месте аномалии развития. У девушек - нарушения менструального цикла и болезни молочной железы.

"Своевременное выявление проблем позволяет предупредить развитие заболеваний и начать своевременное лечение, что способствует предотвращению тяжелых осложнений, сохранению репродуктивного потенциала на многие годы, продлению здоровой и активной жизни. Если родителям соблюдать подходы к сохранению и укреплению здоровья детей, помогать правильными советами по образу жизни, оберегая от последствий необдуманных поступков, то наши дети обязательно станут счастливыми родителями", - отметила начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дедюкина.

Профилактические осмотры проходят в рамках федерального проекта развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение".