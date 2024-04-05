Обновленное расписание ЕГЭ подготовило Минпросвещения

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили совместный приказ с обновленным расписанием ЕГЭ 2024 года. Изменения в том числе устанавливают дополнительные даты для проведения пересдач ЕГЭ по всем учебным предметам — 4 и 5 июля.

Сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не меняются: 23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по математике базового и профильного уровней.

4 июня в обновленном проекте расписания предусмотрено проведение ЕГЭ не только по обществознанию, но и физике. 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11 июня, они пройдут одновременно с экзаменом по истории.

В расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня.

Последний резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам пройдет 21 июня, и не позднее 1 июля все участники экзаменов будут ознакомлены со своими результатами. Результаты пересдач экзаменов 4 и 5 июля они получат в сроки, позволяющие им своевременно подать заявления в выбранные вузы.

Изменения внесены в связи с реализацией инициативы, выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным. Она касается возможности для выпускников нынешнего года пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету по их выбору до завершения сроков приема документов в вузы.