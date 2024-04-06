В Тюменской области в чемпионате по компьютерной грамотности могут участвовать супруги-пенсионеры

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XII Чемпионат по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения стартует в Тюменской области с 8 апреля. В честь Года семьи появилась номинация для семейных пар, при этом возраст каждого супруга должен соответствовать статусу пенсионера, сообщает региональный департамент информатизации.

Участвовать в чемпионате могут: мужчины от 60 лет, женщины от 55 лет и люди с ограниченными возможностями от 35 лет. Первый этап чемпионата: тест в онлайн-формате и творческое задание. Этап продлится с 8 апреля по 12 мая после обязательной регистрации.

21 мая будут отобраны 16 финалистов, которые встретятся 29 мая в дистанционном формате на финале чемпионата.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Подробности участия, положение чемпионата, информация о конкурсных заданиях и сроках доступна на официальном сайте.