В конкурсе "Это у нас семейное" в Екатеринбурге участвует 28 тюменских команд

АНО "Россия — страна возможностей" АНО "Россия — страна возможностей"

28 тюменских команд участвуют в полуфинале конкурса "Это у нас семейное" в Екатеринбурге 6 апреля. Они соревнуются за выход в финал, сообщают организаторы.

В программе конкурса: интеллектуальные, творческие, спортивные задания. Командам предстоит показать, насколько хорошо родители и дети знают друг друга, умеют договариваться и сообща работать над одной задачей.

"Не сомневаюсь, все участники заряжены на победу, поэтому нас ждет жаркая и интересная борьба! Желаю командам успешно пройти конкурсные испытания и достойно представить Уральский федеральный округ в финале", - сказал полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Семья Скворцовых из шести человек участвует в конкурсе "Это у нас семейное".

Также Тюменскую область представляет семья Шенбель.

За право выйти в финал состязаются команды шести регионов Уральского федерального округа. Тюменскую область представляют 28 семей, это 142 человека; восемь семей из Курганской области, 64 - Свердловской области, Челябинской – 37 семей. От Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в полуфинале участвуют 25 семей, в составе которых 132 человека, от Ямало-Ненецкого автономного округа – девять семей, 44 человека.

"Каждый полуфинал конкурса "Это у нас семейное" наполнен доброй атмосферой, которую создают сами наши участники. Зарядиться ей сможет и 171 семья из всех регионов УФО. На очные испытания в Екатеринбург приехали представители всех поколений, самым младшим участникам по 5 лет, а самому опытному – 92 года! Среди команд есть профессиональные династии, такие как: педагоги, пчеловоды, металлурги, есть представители семейного бизнеса, многодетные семьи. Участники проведут три ярких, заряженных на позитив дня, наполненных лекциями, мастер-классами, состязаниями, интересными для всех поколений. Хочу пожелать им быть счастливыми, создавать историю своей семьи, приумножать ценности и действовать", – приветствовал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Всего в полуфинале принимают участие 874 человека, среди них: 331 ребенок, 301 родитель, 198 бабушек и дедушек, пять прабабушек и прадедушек. В среднем возраст детей составляет 12 лет, родителей – 40, бабушек и дедушек – 63, прабабушек и прадедушек – 80.

В очных полуфиналах участвуют семейные команды, представляющие три поколения семьи в количестве от 4 до 6 человек. Остальные представители семейных команд поддерживают своих родственников дома.

Открытие полуфинала состоялось 6 апреля. После торжественной церемонии команды приступили к выполнению конкурсных заданий. Победителей полуфинала конкурса объявят 7 апреля. Летом они отправятся в Москву, чтобы побороться за призы — 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. 300 семей-финалистов конкурса поедут в большие путешествия.