В Тюмени идет реконструкция сквера на ул. Республики

| Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени | Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

К реконструкции сквера Леонида Згерского, территории около дома №29 по улице Республики, приступили в Тюмени. На объекте проводятся демонтажные работы, убрана старая плитка.

Со следующей недели начнется подготовка основания под будущие площадки и тротуары. Для мощения пешеходных дорожек будут использовать клинкерный кирпич. Материал из специального вида глины доставят в Тюмень из Санкт-Петербурга.

В сквере появится небольшая сцена для выступления и проведения мероприятий, арт-объект "Виолончель". На этом инструменте играл первый директор Тюменской филармонии, почетный гражданин города Тюмени Леонид Згерский. Также пространство озеленят сортовыми деревьями и кустарниками.

Благоустройство ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", дизайн-проект территории в 2023 году выбрали горожане, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.