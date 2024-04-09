Сквер спортивный в десятом микрорайоне Тобольска преобразится в 2025 году

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Жители Тобольска выбирают проект благоустройства "Сквера спортивный" в десятом микрорайоне для благоустройства в 2025 году.

Один дизайн-проект предполагает устройство пешеходной связи с уличной мебелью, а также уличным освещением.

Авторы второго предлагают разместить на территории сквера площадки для активных игр, зон для отдыха с различными вариантами уличной мебели, устройство уличного освещения, озеленение, а также устройство автомобильных парковок с достаточным количеством машина-мест.

С выбором проекта тоболяки должны определиться до 30 апреля 2024 года. Голосование проходит на сайте Минстроя РФ. Более 18 тыс. тоболяков уже сделали свой выбор.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" является продолжением приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", который реализовывался в период 2017–2018 годов. Наработанный за два года опыт лег в основу федерального проекта, который стартовал в 2019 году. Таким образом, программа по благоустройству городов отмечает в этом году свое шестилетие.

С 2017 года за время реализации федпроекта благоустроено более 103 тыс. общественных и дворовых территорий (всего 103 134 территории, из них 30 421 общественных и 72 713 дворовых). На 1 июля 2023 года по сравнению с 2019 годом качество городской среды улучшено на 15%.