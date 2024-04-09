Жителям Абатского района пояснили порядок действий при паводке

| Фото: администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

Порядок действий при паводке пояснил жителям с. Назарова на встрече глава Абатского района Игорь Васильев. При затоплении моста через Ишим власти организуют лодочную переправу.

В случае большой воды в зону подтопления подпадают село Назарово и деревня Юрга, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Довел до сведения граждан информацию о порядке эвакуации в пункт временного размещения или к родственникам. А также о необходимости заблаговременно перевезти свое имущество в места хранения на время паводка", - уточнил глава.

Владельцы сельскохозяйственных животных смогут разметить их в безопасном месте.