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Жителям Абатского района пояснили порядок действий при паводке

Общество, 21:22 09 апреля 2024

администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

Порядок действий при паводке пояснил жителям с. Назарова на встрече глава Абатского района Игорь Васильев. При затоплении моста через Ишим власти организуют лодочную переправу.

В случае большой воды в зону подтопления подпадают село Назарово и деревня Юрга, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Довел до сведения граждан информацию о порядке эвакуации в пункт временного размещения или к родственникам. А также о необходимости заблаговременно перевезти свое имущество в места хранения на время паводка", - уточнил глава.

Владельцы сельскохозяйственных животных смогут разметить их в безопасном месте.

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# Абатский район , паводок

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