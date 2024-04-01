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В лесах Тюменской области установят 75 аншлагов противопожарной тематики

Общество, 12:26 11 апреля 2024

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

75 новых аншлагов на противопожарную тему установят в лесах Тюменской области. Первый уже смонтировали сотрудники Викуловского лесничества.

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, на стендах размещена информация, которая напомнит посетителям лесов о соблюдении правил пожарной безопасности.

"Причиной возгорания может стать горящий окурок или спичка, непотушенный или разведенный в неположенном месте костер, оставленный в лесу мусор", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что аншлаги противопожарной тематики устанавливаются ежегодно. Их размещают на развилках и вдоль лесных дорог, на въезде в лес и в специально оборудованных зонах отдыха.

В Тюменской области с 5 апреля действует пожароопасный сезон. Введен и особый противопожарный режим. До момента его отмены посещать леса запрещено.

Сообщить о природном пожаре можно по телефону 8-800-100-94-00, по номеру 112 или через мобильное приложение “Берегите лес”.

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# лесной комплекс , лесные пожары , противопожарный сезон

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