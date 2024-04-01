Более 2 тыс. мешков с песком подготовили в Казанском районе для укрепления гидротехнических сооружений

Более 2 тыс. мешков с песком подготовили волонтеры в Казанском районе для укрепления гидротехнических сооружений. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

А специалисты ДРСУ-5 отсыпают гидротехнические сооружения в с. Казанское. Объем доставки песка будет увеличен за счет привлечения техники из других муниципалитетов области, проинформироовала глава района Татьяна Богданова.

"Специалисты и волонтеры социальной защиты населения уже начали оказывать помощь жителям улиц, находящихся в зоне подтопления, по перевозке личных вещей в пункт временного размещения", - сказала она и поблагодарила жителей за сплоченность в подготовке к возможному паводку.

А в Ялуторовске сотрудники и постояльцы местного интерната совместно с другими организациями помогают городу в подготовке к возможному паводку. За два дня они наполнили песком около 400 мешков.