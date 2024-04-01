Прокуратура контролирует готовность Тюменской области к паводку

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Готовность Тюменской области к возможному паводку контролирует региональная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства проверяют состояние средств, техники, пунктов временного размещения, а также мостов и гидротехнических сооружений.

Так, в Ялуторовске прокуратура организовала мобильную приемную в связи с началом работы пунктов временного размещения. Прокурор Исетского района проинспектировал состояние автомобильных мостов в зоне возможного подтопления.

Тобольский межрайонный прокурор и прокурор Ярковского района оценили готовность пунктов временного размещения граждан. Ишимский межрайонный прокурор провел осмотр гидротехнических сооружений.

Прокуроры Абатского, Викуловского, Упоровского, районов, Тобольский и Ялуторовский межрайонные прокуроры приняли превентивные меры по недопущению роста цен на питьевую воду и продукты питания.

Напомним, что горячая линия прокуратуры по вопросам паводка в регионе работает по номеру 122, кнопка 3, сообщает инфоцентр регионального правительства.