Регион обеспечен необходимыми вакцинами, лекарствами и дезинфицирующими средствами

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область обеспечена необходимыми вакцинами, лекарствами и дезинфицирующими средствами. По поручению губернатора региона Александра Моора для иммунизации населения в регионе создали мобильные бригады. В сутки прививаются до одной тыс. человек. Всего численность подлежащих вакцинации составляет сегодня 16 тыс. 28 жителей, сообщает информационный центр регионального правительства.

"На сегодня в регионе от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии привиты 1 тыс. 540 человек — 1 тыс. 214 взрослых и 326 детей. Вакцинации подлежат медицинские и социальные работники, волонтеры и в том числе сотрудники всех служб, которые не привиты, работники общественного питания и коммунального хозяйства", - сказала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

В регионе имеется необходимый запас лекарств, в том числе антибактериальные препараты. Закуплено 10 тонн дезинфицирующих средств.