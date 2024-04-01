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В Упоровском районе с помощью техники укрепляют дамбу

Общество, 16:41 14 апреля 2024

скриншот видео правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео правительства Тюменской области

Дамбу укрепляют с помощью техники в Упоровском районе. Местные жители благодарны за помощь в сложной ситуации.

"Работы ведут, чтобы обезопасить нас: стариков, ребятишек. Это не перестраховка, это забота о народе", - оценил принимаемые меры в период половодья сельчанин.

А супруги из Упорово подчеркнули, что насыпную дамбу за последние дни хорошо подняли. Они надеются на лучшее: "Никто никого не бросит, мы здесь дружно живем".

Как отметил глава района Леонид Сауков, благодаря поддержке областного правительства муниципальное образование получило дополнительно лодки с моторами, спасательные жилеты: "На случай паводка потребность закрыта. Надеемся, что худшего варианта развития ситуация не будет, но мы к нему готовимся".

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# дамба , паводок , поддержка , Упоровский район

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