Дорогу из Ялуторовска до Сосновки поднимут до уровня дамбы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Дорогу из Ялуторовска до Сосновки отсыпают до уровня дамбы в Памятном. Для этого дорожные рабочие используют глину, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Также работы идут около с. Ревда. Здесь укрепляют километр защитных сооружений. Для этого в общей сложности грузовиками планируется завезти 1 тыс. 500 кубических метров грунта.