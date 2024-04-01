Дорогу из Ялуторовска до Сосновки поднимут до уровня дамбы
Общество, 17:21 14 апреля 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Дорогу из Ялуторовска до Сосновки отсыпают до уровня дамбы в Памятном. Для этого дорожные рабочие используют глину, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Также работы идут около с. Ревда. Здесь укрепляют километр защитных сооружений. Для этого в общей сложности грузовиками планируется завезти 1 тыс. 500 кубических метров грунта.