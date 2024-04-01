В муниципалитетах Тюменской области укрепляют гидротехнические сооружения

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Укреплять гидротехнические сооружения продолжают в районах Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В с. Викулово идут земляные работы по повышению уровня гребня и укреплению дамб, которые послужат препятствием в случае угрозы подтопления. Работает 11 единиц спецтехники.

В Ишиме продолжаются работы на берегу р. Ишим. Задействована техника. Работают в том числе волонтеры.

Мешки с песком наполняют местные жители в с. Памятное Ялуторовского района. В планах — подготовить 1 тыс. мешков. В случае угрозы подтопления их вместе с полиэтиленовой пленкой уложат на укрепленную земляную насыпь вдоль дороги Ялуторовск — Сосновка. Накануне там завершились работы по обустройству земляного вала.