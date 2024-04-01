Пресс-конференция об уникальной системе предпринимательского образования в Тюменской области
Общество, 10:23 17 апреля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА " Тюменская линия"
Трансляция пресс-конференции "Уникальная система предпринимательского образования в Тюменской области" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 17 апреля в 11 часов.
В пресс-конференции примут участие первый вице-президент "Опоры России", директор Международной школы предпринимательства ТюмГУ, профессор, кандидат психологических наук Эдуард Омаров, проректор, директор Института государства и права ТюмГУ, кандидат юридических наук, доцент Сергей Зенин и заместитель Губернатора Тюменской области Алексей Райдер.