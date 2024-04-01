На юге Тюменской области 18 апреля ожидается гроза и сильный ветер

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди и гроза ожидается на юге Тюменской области 18 апреля. Температура воздуха будет от плюс 9 до плюс 19 градусов, сообщает Тюменское ЦГМС.

Ветер подует с юго-запада, запада. Его скорость составит от 8 до 13 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 112.