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На юге Тюменской области 18 апреля ожидается гроза и сильный ветер

Общество, 16:45 17 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди и гроза ожидается на юге Тюменской области 18 апреля. Температура воздуха будет от плюс 9 до плюс 19 градусов, сообщает Тюменское ЦГМС.

Ветер подует с юго-запада, запада. Его скорость составит от 8 до 13 метров в секунду, при грозе порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 112.

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