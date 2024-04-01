Участок трассы Тюмень – Омск перекроют до конца года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по железобетонному путепроводу на участке трассы Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск (км 94 и км 97) ограничат с 17 апреля. Перекрытие продлится до 31 декабря.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", причина в повреждении отдельных частей конструктивных элементов, в том числе подтротуарных и тротуарных блоков.

Ограничение будет действовать для транспорта массой с грузом или без груза превышающей 30 тонн, для остальных вводится ограничение скорости до 40 км в час. Кроме того, ограничивается движение пешеходов по тротуарам путепровода.