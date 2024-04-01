Ишимцам на время паводка предлагают оставить машины на спецстоянке

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Ишимцы могут перегнать личные автомобили на спецстоянку во время паводка. Об этом пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Автостоянка организована на территории МУП "Спецавтохозяйство", которое находится в Ишиме по адресу ул. Казанская, д. 44. На месте уже есть опечатанные автомобили жителей муниципалитета.

Поручение найти площадку для размещения автотранспорта людей, чьи дома попадают под подтопления, дал губернатор региона Александр Моор 16 апреля во время встречи с горожанами.