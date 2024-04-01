В сёлах Казанское, Большие Ярки, Огнёво Тюменской области отключён ряд объектов электроэнергетики

| Фото: предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень" | Фото: предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень"

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Решение об отключении ряда объектов электроэнергетики в сёлах Казанское, Большие Ярки, Огнёво принял штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 18 апреля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На дату ограничения подачи электроэнергии потребители жилых домов эвакуированы. Подача электроэнергии будет возобновлена АО "Россети Тюмень" по особому распоряжению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.

Напомним, в Тюменскую область пришла большая вода: стихия обступила село Казанское. Жителей территорий, на которых объявлена срочная эвакуация, просят не рисковать своей жизнью. Прогноз неблагоприятный.

Узнать адрес ближайшего ПВР можно по телефону 122 (кнопка 3).