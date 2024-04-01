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Тюменским семьям из подтопленных домов выплатят 50 тыс. рублей на первоочередные нужды

Губернатор, 14:15 19 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Семьям, чьи дома подтопило, выплатят 50 тыс. рублей на первоочередные нужды. Соответствующее поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Никаких бумаг собирать не надо, нужно будет только заявление. Поручил социальным службам выплатить деньги максимально оперативно. Вопрос последующей поддержки будет рассматриваться после комиссионного обследования жилых помещений. Опыт организации такой работы уже есть. В беде никого не оставим", - добавил глава региона в своих социальных сетях.

Заявление о выплате можно оформить в пункте временного размещения, учреждении соцобслуживания по месту жительства, МФЦ или на портале Госуслуг. Для получения выплаты при себе необходимо иметь паспорт и реквизиты банковского счета.

Дополнительную информацию по Казанскому району можно уточнить по телефону 8 (34553) 42052, по Ишиму и Ишимскому району - 8 (34551) 76183. Горячая линия работает круглосуточно по номеру 122 (кнопка 3).

Видео: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

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# Александр Моор , выплаты , паводок

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