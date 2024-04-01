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В Ишимском и Казанском районах организованы лодочные переправы

Общество, 14:37 19 апреля 2024

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

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Лодочные переправы организовали в Ишимском и Казанском районах. Сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области перевозят людей, доставляют продукты питания и медикаменты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Переправы действуют между деревнями Большие Ярки – Малые Ярки и в деревне Рагозина.

Кроме этого, в населенных пунктах, которые "отрезала" большая вода, для обеспечения безопасности организованы временные посты пожарной охраны (деревни Рагозина, Тюлешов Бор, Малые Ярки, Орловка, сёла Назарово, Жигули).

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# Ишимский район , Казанский район , переправы

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