В Ишимском и Казанском районах организованы лодочные переправы
Общество, 14:37 19 апреля 2024
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Лодочные переправы организовали в Ишимском и Казанском районах. Сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области перевозят людей, доставляют продукты питания и медикаменты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
Переправы действуют между деревнями Большие Ярки – Малые Ярки и в деревне Рагозина.
Кроме этого, в населенных пунктах, которые "отрезала" большая вода, для обеспечения безопасности организованы временные посты пожарной охраны (деревни Рагозина, Тюлешов Бор, Малые Ярки, Орловка, сёла Назарово, Жигули).