В Тюменской области в ПВР медики дежурят круглосуточно

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Круглосуточное дежурство медиков организовано в пунктах временного размещения в Тюменской области, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Проживающих в ПВР вакцинируют от гепатита А. Для неотложной помощи сформированы запасы лекарств и медицинских изделий.

Всем паллиативным и маломобильным гражданам, которые проживают на территории вероятного подтопления, предлагают госпитализироваться в медучреждения.

Главный врач областной больницы № 4 Александр Синельников и куратор по организации медпунктов в ПВР Дмитрий Бутов проверили работу медицинских кабинетов в пунктах временного размещения в Ишиме и Ишимском районе. А также посетили паллиативных пациентов в деревнях Синицыно, Макарово, поселке Плодопитомник.