Полиция и Росгвардия усилят патрулирование населенных пунктов в период паводка

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

В период паводка населенные пункты Тюменской области, из которых эвакуируют жителей, патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии.

Об этом сообщил заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимир Чейметов.

Он сообщил, что по данным на 8 часов 30 минут 19 апреля фактический уровень воды в р. Ишим в районе с. Ильинка за сутки понизился на 7 см, а в районе Ишима повысился на 228 см.

Уровень воды в р. Тобол в районе с. Упорово понизился на 1 см, а в районе с. Иевлево Ярковского района повысился на 18 см.

В настоящее время подтоплены 93 домовладения в 9 населенных пунктах Казанского района. Эвакуировано 2 тыс. 198 человек. Из них 243 — в пункты временного размещения.

Более 2,5 тысяч голов скота перемещены в резервные места. Пострадавших от подтопления животноводческих хозяйств нет, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Телефон горячей линии по вопросам паводка: 122, кнопка 3. Работает круглосуточно.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.