Храмы в Казанском районе не пострадали от паводка
Далее в сюжете Жителям Казанского района рекомендуют эвакуироваться из зон вероятного подтопления
Храмы в Казанском районе не пострадали от паводка, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Храм в честь Святителя и Чудотворца Николая в селе Казанском стоит выше дамбы и расположен в отдалении от берега.
К разрушенному храму в честь Рождества Христова в селе Афонькино вода подступила вплотную.
В селе Ильинка храм Илии Пророка находится вдали от береговой линии, в нем продолжают совершаться богослужения.
В селе Огнёво находится часовня Андрея Первозванного. Пока вода на безопасном расстоянии.
"Прихожане молятся об избавлении от бедствия. Состоялись молебны об избавлении от затопления в храме свт. Николая и в храме Пророка Божия Илии", - рассказал настоятель храма свт. Николая Чудотворца Иерей Вадим Овчинников.