Храмы в Казанском районе не пострадали от паводка

Далее в сюжете Жителям Казанского района рекомендуют эвакуироваться из зон вероятного подтопления

Храмы в Казанском районе не пострадали от паводка, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Храм в честь Святителя и Чудотворца Николая в селе Казанском стоит выше дамбы и расположен в отдалении от берега.

К разрушенному храму в честь Рождества Христова в селе Афонькино вода подступила вплотную.

В селе Ильинка храм Илии Пророка находится вдали от береговой линии, в нем продолжают совершаться богослужения.

В селе Огнёво находится часовня Андрея Первозванного. Пока вода на безопасном расстоянии.

"Прихожане молятся об избавлении от бедствия. Состоялись молебны об избавлении от затопления в храме свт. Николая и в храме Пророка Божия Илии", - рассказал настоятель храма свт. Николая Чудотворца Иерей Вадим Овчинников.