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Жителям Казанского района рекомендуют эвакуироваться из зон вероятного подтопления

Общество, 18:52 19 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Жителям Казанского района рекомендуют эвакуироваться из зон вероятного подтопления. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что село Казанское в окружении воды, от затопления спасают насыпи, но стихия — непредсказуема, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Река Ишим сейчас напоминает море. Здесь своевременно нарастили насыпи. Если бы мы этого не сделали, вода уже бы перелилась через них. Экстренные службы и добровольцы работали и работают круглыми сутками. Но никто не знает, как поведет себя стихия", - сказал глава региона.

Жителям населенных пунктов муниципалитета, которые находятся ниже по течению реки Ишим нужно эвакуироваться как можно быстрее. Телефон горячей линии по вопросам паводка: 122, кнопка 3. Работает круглосуточно.

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# Александр Моор , паводок , эвакуация жителей

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