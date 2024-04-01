5,7 км земляной насыпи и дороги-дамбы подготовят вдоль села Упорово

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Ялуторовские полицейские проводят подворовые обходы на территориях вероятного подтопления

5,7 км земляной насыпи и дороги-дамбы подготовят вдоль села Упорово. Сейчас конструкцию укрепляют пленкой и мешками с песком. Полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев вместе с главой Упоровского района Леонидом Сауковым с воздуха оценили сложившуюся на реке Тобол паводковую ситуацию, сообщает пресс-служба полпреда.

"Мы сейчас с вертолета видели тот большой массив воды, который идет вниз по течению из Курганской области, он будет здесь в течение нескольких дней. В Тюменской области решением губернатора были проведены все необходимые работы. Задача - сделать всё для минимизации последствий паводка", - сказал Владимир Якушев.

Полпред провел рабочую встречу с членами Комиссии по чрезвычайным ситуациям и принимаемым в муниципальном образовании в связи с половодьем мерам. Основными вопросами стали отсыпка грунтом берега и оповещение населения об эвакуации из зоны предполагаемого подтопления. В Упоровском районе подготовлены пять пунктов временного размещения, которые смогут вместить более 640 человек. Развернуты места для передержки домашних животных.

Напомним, в Тюменской области действует режим ЧС регионального значения. Ожидается тяжелая паводковая ситуация сразу на двух крупных реках - Ишим и Тобол, которые расположены в разных частях региона.