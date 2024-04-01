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Ялуторовские полицейские проводят подворовые обходы на территориях вероятного подтопления

Общество, 19:47 19 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России "Ялуторовский" участвуют в противопаводковых мероприятиях. Совместно со специалистами социальных служб и сотрудниками МЧС полицейские информируют граждан, чьи домовладения находятся в зоне прогнозируемого подтопления, о необходимости добровольной эвакуации в пункты временного размещения, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Правоохранители рекомендуют гражданам заранее позаботиться о животных, вывезти ценные вещи в специальные места хранения и оставить территории, находящиеся под угрозой затопления. На подворовых обходах полицейские отвечают на вопросы жителей, оставляют свои контактные данные, информируют население о принимаемых мерах, направленных на обеспечение правопорядка. Владельцам оружия предлагают сдать его на временное хранение в территориальный орган, в целях исключения утраты.

Сотрудники полиции продолжают патрулировать населенные пункты, уделяя особое внимание тем улицам, где местные жители покинули свои домовладения. Также под постоянным контролем правоохранителей и других служб находятся насыпи и дамбы, расположенные в городе и Ялуторовском районе.

Видео: УМВД России по Тюменской области

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# паводок , УМВД России по Тюменской области

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19:47 19.04.2024Ялуторовские полицейские проводят подворовые обходы на территориях вероятного подтопления