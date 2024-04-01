Подушки и одеяла для пострадавших от подтоплений жителей региона передали в штаб "Мы вместе"

| Фото: партия "Справедливая Россия – За правду" | Фото: партия "Справедливая Россия – За правду"

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Гуманитарную помощь депутата Госдумы от Тюменской области Александра Ремезкова его помощники, активисты регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" передали в волонтерский региональный штаб "Мы вместе". Подушки и одеяла передадут для обустройства пострадавших от подтоплений жителей Тюменской области в пунктах временного размещения, сообщает пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду".

"Пострадавшие получают и получат в полном объеме помощь, положенную им по закону. Но людям важна поддержка не только от государства, но и от земляков, от неравнодушных сограждан. Надеюсь, собранные нами вещи первой необходимости помогут тюменцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - сказал Александр Ремезков.

В регионе уже началась эвакуация из затопляемых населенных пунктов. В пункты временного размещения прибывает все больше граждан и для них стараются создать максимально комфортные условия.