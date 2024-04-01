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Насыпь в 12 км делают вдоль федеральной трассы в Абатском районе

Общество, 20:31 19 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Насыпь протяжённостью почти 12 км делают на федеральной трассе в Абатском районе. Она рассчитана на уровень воды в реке Ишим 13,5 метров.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Перед федеральной трассой пойма Ишима. Ещё несколько дней, и вся эта огромная территория заполнится водой. Она рассчитана на уровень воды в реке Ишим 13,5 метров.", - сказал глава региона.

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# Александр Моор , паводок , ЧС

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