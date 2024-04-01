Насыпь в 12 км делают вдоль федеральной трассы в Абатском районе
Общество, 20:31 19 апреля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Насыпь протяжённостью почти 12 км делают на федеральной трассе в Абатском районе. Она рассчитана на уровень воды в реке Ишим 13,5 метров.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Перед федеральной трассой пойма Ишима. Ещё несколько дней, и вся эта огромная территория заполнится водой. Она рассчитана на уровень воды в реке Ишим 13,5 метров.", - сказал глава региона.