Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил критическую отметку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Уровень воды возле Ишима поднялся до 911 см и достиг отметки опасного явления "половодье". На гидропосту в городе рост за сутки по данным на 8 часов составил 221 см, сообщает тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

Вода продолжает пребывать. Ожидается затопление низководных мостов, садоводческих участков, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами.

Задать вопросы по паводку, работе ПВР, а также получить другую актуальную информацию жители Тюменской области могут по телефону горячей линии 122 (кнопка 3), которая работает круглосуточно.

Напомним, что 19 апреля сотрудники МЧС и водоканала начали разбирать затор из веток и стволов деревьев на реке Ишим, чтобы пропустить воду. Его устранение лично контролировал глава региона Александр Моор.