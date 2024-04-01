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Пострадавшие от паводка жители Казанского района подают заявки на выплаты

Общество, 10:14 20 апреля 2024

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Жители Казанского района, чьи дома оказались подтопленными, первыми обратились за региональной поддержкой. Поручение об оказании материальной помощи семьям, пострадавшим от паводка накануне дал губернатор Тюменской области Александр Моор, пишет информационный центр правительства региона.

"В письменном виде принимаем заявление. Из документов нужны только паспорт и реквизиты. Мы их обрабатываем, заносим в базу и сразу же отдаем на начисление. Все происходит быстро", - поделилась специалист по социальной работе Ирина Саукова.

Житель села Большие Ярки Евгений Барабанщиков отметил, что специалисты относятся к пострадавшим с пониманием и помогают оперативно отправить заявку на матпомощь.

Напомним, что тюменским семьям из подтопленных домов выплачивают 50 тыс. рублей на первоочередные нужды.

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# выплаты , паводок

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