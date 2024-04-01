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Александр Моор: у поселка Плодопитомник возле Ишима размыло временную насыпь

Губернатор, 10:46 20 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" Ишим на 20 апреля | Фото: ИА "Тюменская линия"

Временную насыпь размыло у поселка Плодопитомник, который находится на границе с Ишимом. Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии.

В зонах возможного подтопления эвакуация была проведена заблаговременно.

"На оперативном штабе ещё раз поручил всем ответственным грамотно и оперативно завершить эвакуацию населения из опасных районов. Медлить нельзя", - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что 20 апреля уровень воды возле Ишима поднялся до 911 см и достиг отметки опасного явления "половодье".

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# Александр Моор , дамба , Ишим , паводок

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