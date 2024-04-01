Александр Моор: у поселка Плодопитомник возле Ишима размыло временную насыпь

Ишим на 20 апреля | Фото: ИА "Тюменская линия" Ишим на 20 апреля | Фото: ИА "Тюменская линия"

Временную насыпь размыло у поселка Плодопитомник, который находится на границе с Ишимом. Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии.

В зонах возможного подтопления эвакуация была проведена заблаговременно.

"На оперативном штабе ещё раз поручил всем ответственным грамотно и оперативно завершить эвакуацию населения из опасных районов. Медлить нельзя", - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что 20 апреля уровень воды возле Ишима поднялся до 911 см и достиг отметки опасного явления "половодье".