Александр Моор: у поселка Плодопитомник возле Ишима размыло временную насыпь
Губернатор, 10:46 20 апреля 2024
Ишим на 20 апреля | Фото: ИА "Тюменская линия"
Временную насыпь размыло у поселка Плодопитомник, который находится на границе с Ишимом. Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии.
В зонах возможного подтопления эвакуация была проведена заблаговременно.
"На оперативном штабе ещё раз поручил всем ответственным грамотно и оперативно завершить эвакуацию населения из опасных районов. Медлить нельзя", - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
Напомним, что 20 апреля уровень воды возле Ишима поднялся до 911 см и достиг отметки опасного явления "половодье".