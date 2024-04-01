10 вакансий приходится на одного безработного в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 вакансий приходится на одного безработного в Тюменской области по информации регионального департамента труда и занятости. Отмечается также, что работу находит каждый второй обратившийся в службу занятости.

На учете в качестве соискателей в Тюменской области состоят 3 тыс. 493 человека, в том числе - 2 тыс. 324 имеют статус безработных. При этом в областном банке 23 тыс. 385 вакансий, то есть по 10 на безработного.

С начала 2024 года за содействием в трудоустройстве обратилось 3 тыс. 961 человек, из них 1 тыс. 939 человек, то есть 49%, нашли работу. В 2023 году было 45,6%.

Лидеры по числу представленных вакансий - сфера строительства, обрабатывающие производства, образование, транспортировка и хранение, пишет издание "Вслух.ру".