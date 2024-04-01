Паводок перемещается вниз по течению Ишима и идет на Абатский район

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Далее в сюжете 69 заявлений на матпомощь семьям из-за паводка подано в Тюменской области

Паводок перемещается вниз по течению Ишима и идет на Абатский район. Там сосредоточена большая группировка сил и средств, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"В двух населенных пунктах в Абатском районе, которые находятся вниз по течению и первыми встречают половодье, уже эвакуированы люди и отключено электричество. В самом Абатске уже практически завершены работы по повышению уровня гребня дамбы и завершаются работы по защите федеральной трассы. И в Абатском и Ишимском районе есть населенные пункты, которые изолированы от "большой земли". Везде составлены графики и работают лодочные переправы", - добавил он.

По реке Тобол идет волна с Кургана. Интенсивный подъем воды власти фиксируют в селе Коркино. Как отметил глава региона, большую воду первым встретит Упороский район. Для того, чтобы противостоять паводку в Упорово, исходя из прогноза, сделано почти 6 км земляной насыпи, проведены необходимые учения, усилена группировка сил и средств.

Отметим, что 22 апреля в Ишиме снизилась интенсивность подъема воды. Уровень на утро – 10,64 м. Обновлен исторический максимум, продолжаются круглосуточные караулы.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.