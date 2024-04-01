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69 заявлений на матпомощь семьям из-за паводка подано в Тюменской области

Губернатор, 14:18 22 апреля 2024

Телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Телеграм-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

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69 заявлений на материальную помощь подали жители Казанского, Ишимского районов и Ишима, чьи дома оказались подтоплены. По 34 из них уже сделаны выплаты.

"Остальное отработаем в ближайшее время", - написал губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Напомним, пострадавшим от паводка семьям выплачивают по 50 тыс. рублей на первоочередные нужды. Ущерб, после которого сделают соответствующие выплаты, определят позже.

В Тюменской области сейчас подтоплены 18 населенных пунктов, эвакуировано более 3,5 тысяч человек, 400 жителей разместились в ПВР.

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# выплаты

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