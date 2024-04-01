В Тюменской области вертолет санавиации спас пациента с инсультом из села, отрезанного от большой земли

Вертолет санавиации для спасения пациента из села, отрезанного от большой земли, задействовали в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Из-за весеннего половодья с селом Сеиты Ярковского района прервано транспортное сообщение. Для спасения пациента с признаками инсульта привлекли авиацию. В кратчайшие сроки фельдшеры Тобольского отделения центра медицины катастроф доставили больного в Областную больницу № 3.

Компьютерная томография показала ишемический инсульт, вызванный закупоркой сосуда в головном мозге. Врачи успели вовремя: жизни пациента ничего не угрожает. После лечения и реабилитации мужчина сможет вернуться к нормальной жизни.