  • 24 апреля 202424.04.2024среда
  • USD93,2918
    EUR99,5609
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Восемь молодых нейрохирургов прошли во второй тур международной олимпиады в Тюмени

Общество, 17:32 24 апреля 2024

vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

Восемь человек прошли во второй тур конференции молодых нейрохирургов – студентов российских и зарубежных медицинских вузов, первый этап которой состоялся на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, в отборе участвовали 18 человек из России, Таджикистана и Казахстана. Победителям первого тура предстоит продемонстрировать хирургические навыки в условиях кадаверной лаборатории центра.

"Работы есть достойные, и те, кто прошёл во второй тур олимпиады, уверен, покажут себя хорошо и на практике. Желаю им искренне удачи", — сказал председатель международной студенческой олимпиады, главный врач ФЦН в Тюмени, член-корреспондент РАН Альберт Суфианов.

Студенческая олимпиада призвана выявить одарённых студентов для создания резерва кафедры нейрохирургии Сеченовского университета и Института нейрохирургии РУДН на базе ФЦН в Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Альберт Суфианов , ФЦН

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 24.04.2024Восемь молодых нейрохирургов прошли во второй тур международной олимпиады в Тюмени
17:21 24.04.2024Противопожарные патрули и дружины организовали в Уватском районе
17:10 24.04.2024Тюменскому центру "Аванпост" передали знамя 368-й стрелковой Краснознамённой Печенгской дивизии
16:59 24.04.2024Тюменские школьники и студенты победили в олимпиаде "Лучшие по праву"