Восемь молодых нейрохирургов прошли во второй тур международной олимпиады в Тюмени

| Фото: vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

Восемь человек прошли во второй тур конференции молодых нейрохирургов – студентов российских и зарубежных медицинских вузов, первый этап которой состоялся на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, в отборе участвовали 18 человек из России, Таджикистана и Казахстана. Победителям первого тура предстоит продемонстрировать хирургические навыки в условиях кадаверной лаборатории центра.

"Работы есть достойные, и те, кто прошёл во второй тур олимпиады, уверен, покажут себя хорошо и на практике. Желаю им искренне удачи", — сказал председатель международной студенческой олимпиады, главный врач ФЦН в Тюмени, член-корреспондент РАН Альберт Суфианов.

Студенческая олимпиада призвана выявить одарённых студентов для создания резерва кафедры нейрохирургии Сеченовского университета и Института нейрохирургии РУДН на базе ФЦН в Тюмени.